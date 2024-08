El lunes por la noche Julieta Poggio (22) deslumbró una vez más en la red carpet del Martín Fierro Digital 2024.

Ni el viento ni las bajas temperaturas que tuvieron lugar en la zona de la Costanera Norte porteña pudieron opacar el look estilo diosa griega que la ex Gran Hermano eligió para la premiación en la que estaba ternada para la categoría Lifestyle.

Ciudad conversó con Julieta Poggio en exclusiva, luego que Marcos Ginocchio declarara hace algunos días en nota con Implacables: “Estoy súper contento. Somos muy buenos amigos”, en referencia a la relación que ambos mantienen actualmente.

También, reveló qué pasó realmente con Fran Stoessel, cómo cambió su vínculo con Coty Romero y confesó qué la enamoró de su pareja actual, Fabri Maida.

Julieta Poggio y Fabrizio Maida en el estreno de Estepa (Foto: Movilpress).

- Juli, Marcos habló y dijo que ustedes son amigos. Él dice que está soltero. Vos ahora estás de novia, pero en caso de cortar, ¿es un amigo con derecho a roce, de esos que cuando estás en un impasse, recurrís para retomar algo pendiente?

- Es mi re amigo, de verdad. Todo lo que vivimos juntos nos re unió y eso nada lo va a cambiar.

- Porque él dice que está todo bien con vos, que está todo bien con la China (Suárez)… ¡Él es amigo de todas!

- ¡Obvio! ¿Por qué no se puede ser amigos? Existe la amistad entre hombre y la mujer.

- Pero amigos con derecho o...

- Amigos.

- Después de que Nacho (Castañares) empezó su romance con Coty (Romero), ¿pudiste amigarte con ella?

- Sí, está todo bien. Ya está. Lo superé. Quedó atrás.

- ¿Volverías a participar de un reality?

- Sí.

- ¿Como Gran Hermano?

- Otro, otro.

- Y de tu nuevo novio, ¿qué es eso que te enamoró, que lo diferencia de los otros “touch and go” que tuviste antes? Eso que te hizo pensar este es mi novio, este va a ser oficial, lo presento…

- Que le no le importa nada. No le importa lo que digan de él, ni de mí. No le importa nada el reconocimiento, y eso para mí es re importante.

- Y con Fran Stoessel, ¿pasó algo?

- Sí, pasó algo. No fue nada serio.

- ¿Y tenés algún proyecto laboral en mente, después de Zoom?

- ¡Se vienen! Se vienen proyectos que todavía no puedo contar, pero re contenta de poder trabajar de lo que amo

- ¿Y qué esperás de esta noche? ¿Ganar esa nominación de Lifestyle?

- Nada. Espero divertirme, ver a mis amigos, disfrutar…

Video Estefanía Lisi