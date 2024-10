La furia con que Coti Romero explotó en el Cantando 2024 se explica en parte por la bronca que acumuló con Julieta Poggio, y lo dejó en claro en su descargo tras el escándalo con la Gladys la Bomba Tucumana.

“Me dejó de seguir la dejé seguir porque no voy a ser fan de nadie”, aclaró la correntina de entrada.

“Porque la verdad es que me vengo aguantando un montón de cosas. En su momento me quedé callada cuando salió el tema que me bajaba de laburos. Me quedé muda cuando lo contaron en LAM”, continuó Constanza Romero en un streaming.

El último conflicto fue porque Coti había quedado marginada del grupo de Gran Hermano 2022 en el bautismo de las hijas de Thiago Medina y Daniela Celis.

NACHO CASTAÑARES ELIGIÓ ENTRE SU NOVIA Y SU MEJOR AMIGA

Y tras asegurar que “calló a un montón de cosas” y que tiene “pruebas” de que Poggio la dejaba sin trabajo, se quejó de que todos crean que Juli la ayuda. “Yo soy así de frontal posta. Por eso después la gente me odia, pero no soy la que se da de buenas vibras”.

“Yo me venía bancando esto y lo hice por Nachito también. Pero él me entiende y me dice que tengo toda la razón”, enfatizó sobre su novio, que a la vez es el mejor amigo de Julieta Poggio.

Foto: Instagram (@cotyrommero)

“No viene solamente por eso. Siempre fue de hablarnos súper bien. Yo le mandé un mensaje la última vez cuando nos empezamos a seguir, y le dije, ‘che, no da que estemos así por lo de Nacho’. Porque ella había salido a dar una entrevista medio bajón conmigo cuando nada que ver”.

“O sea, yo nunca hablaba de ella Y en un momento ella me respondió que ya había quedado todo atrás. Pero siempre que podía, tiraba un comentario pasivo-agresivo”, cerró Coti Romero indignada con Juli Poggio.