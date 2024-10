El video de Julieta Poggio a los gritos y pasada de copas en una bodega de Mendoza que publicó Pochi en su cuenta @Gossipeame desató la indignación de la ex Gran Hermano 2022 en un fuerte descargo, y ahora Marcia Frisciotti redobló su apuesta.

“Me causa gracia que diga ‘a pesar de que soy una persona pública’. No, querida, estabas en un lugar público donde la gente te ve”, comenzó la panelista de Empezar el Día (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

Julieta Poggio pasó unos días con amigas en Mendoza. (Foto: Instagram/gossipeame - TikTok/ju.y.lo.poggio)

Volcánica, siguió: “Sino armate una reunión en tu casa, chupate 20 vinos y quedate matada en el baño vomitando”.

“Armate una reunión en tu casa, chupate 20 vinos y quedate matada en el baño vomitando”.

Además, ironizó al descartar ante Yuyito González que haya cobrado por su presencia en la estancia cuyana top: “Si la contrataron se habrán querido matar, porque mandaron al de seguridad para pedirle que se comporte”.

“¿Imaginen si contrataron a Poggio para que esté a los gritos borracha en el restaurante?”, continuó.

POCHI DESAFIÓ A POGGIO

En su descargo, Poggio había acusado a Pochi de “hacer chimento solo con maldad”, y que eso “le va a a volver”, la panelista afirmó: “No tengo miedo”.

Entonces recordó: “Ella me bloqueó porque me había llegado muchísima información de ella en ámbitos de la noche... puedo entender que es joven. Lo charlé con ella de manera privada, sin exponerla, se enojó con lo que le dije y me bloqueó”.

“Está bien que la gente la escrache, porque por ser famoso no quiere decir que podes ir por la vida gritando y borracha”, cerró Pochi contra Poggio.