Pochi de Gossipeame compartió a través de sus stories de Instagram imágenes que le mandaron de Julieta Poggio con sus amigas divirtiéndose en una bodega. Picante, contó que la artista habría tomado de más, lo que devino en un supuesto griterío. Además, sumó que la seguridad del lugar habría intervenido para que se calmaran.

Muy enojada por la información de la panelista, Juli hizo un fuerte descargo en su contra en Rumis. “Si vos tenés malas intenciones, les sacás fotos a una persona mientras come con sus amigas y se las mandás a una persona que hace chimentos, solo con maldad... Vos sos una persona (por Pochi) que trabaja de hacer chimentos con una página mediocre. Eso te va a volver, no es gratis ser mala persona”, comenzó.

“La gente tiene que entender que ser conocido no les da derecho a sacarte fotos sin tu consentimiento”, cerró, contundente. Lejos de quedarse en silencio, Pochi le respondió con todo a través de sus stories de Instagram mediante un video en el que se la ve furiosa, mirando directamente hacia la cámara.

LA FUERTE RESPUESTA DE POCHI DE GOSSIPEAME A JULIETA POGGIO

“Como soy mediocre, respondo mediocridades, como es estar en un lugar como Casa Vigil, que sale muy caro, porque yo estuve con mis amigas... Y la verdad que si tenés una pibita a los gritos y totalmente dada vuelta, no es lo mismo que estar en un boliche de joda y bailando...”.

“Yo soy muy mediocre y ella está enojada conmigo porque muchas veces me contaron que la vieron en situaciones, en jodas, que no conté porque estar en una joda es otra cosa, es joven. Ella se enojó conmigo y me bloqueó. Es chiquitita, podría ser mi hija. Está todo más que bien con ella, es una niña para mí, no me pelearía nunca ni habría de que tiene una carrera mediocre”, sentenció.

Antes, había escrito algo similar, pero tildándola de borracha. “Estabas toda choborra a los gritos en un lugar como Casa Vigil, que sale un ojo de la cara, en un boliche es divertido pero no era el contexto, por algo me lo mandaron”, había expresado, visiblemente enojada.