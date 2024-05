Fue un verdadero momento de tensión el que se vivió en el estudio de Empezar el día (el programa que conduce Yuyito González por Ciudad Magazine) luego de que Nai Awada y Pochi de Gossipeame se cruzaran en vivo.

Todo comenzó cuando Pochi recordó cuando en la pandemia visibilizó el reclamo de una seguidora que no había recibido el regalo que ganó en un sorteo que impulsó Naiara.

Ante esto, la joven expresó: “Todos hemos hecho cosas que no nos gustan, o que no nos sentimos por ahí tan cómodos para formar un lugar”.

Foto: Captura (Ciudad Magazine)

Tras escucharla, la panelista la interrumpió: “Perdón, yo no hice nada que no me gustara. Hice todo lo que hice y hubo gente que le interesó y por eso llegué. No hice un personaje y no hice algo que no me gustaba”.

En ese momento, ambas comenzaron a mantener un picante ida y vuelta que incomodó a la propia conductora: “¿Te quedaste con rencor con Naiara?”, consultó.

Y ante la respuesta negativa de Pochi, la hija de Alejandro Awada disparó: “No te lo tomes a mal, pero si buscara picantear lo haría con Yuyito. Con amor, esto te va a dar más a vos que a mí”.

Por último, la presentadora sentó su firme postura y trato dar por finalizada la discusión, pese a que las mujeres continuaron dirimiendo sus diferencias al aire: “Dejame hablar, por favor”, cerró, contundente.

¡Qué momento!

NAI AWADA Y POCHI YA HABÍAN TENIDO UN TREMENDO CRUCE EN VIVO

La entrevista a Naiara Awada comenzó con la confrontación al hueso de Pochi de Gossipeame, y terminó en un verdadero escándalo cuando la actriz se retiró ofendidísima en vivo, luego de que se recriminaran por el cruce cara a cara el lunes por la noche.

“Yo soy funcional a la televisión, una persona respetuosa”, comenzó Nai en diálogo con Empezar el Día, y de inmediato se quejó para que la panelista la deje hablar.

Nai Awada: “Yo soy funcional a la televisión, una persona respetuosa”.

Ahí, la periodista replicó: “Ayer viniste a increparme como una maleducada. Si fueras tan superada no hubieras ido ayer a buscarme e increparme. Te hubieras quedado en el molde. Yo ni te registro”.

Picante, Awada pidió “una pastilla para la señora” para “que se calme un poco” porque no podía “ni hablar” y acto seguido, halagó a Yuyito González.