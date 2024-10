Julieta Poggio sorprendió a sus propios compañeros de Rumis con su fuerte descargo contra los encargados de la seguridad de su edificio y aseveró que se siente en “Gran Hermano” por el excesivo monitoreo y control.

“Me tienen cansada los seguridad de mi edificio. ¡Cansada me tienen! ¿Qué estoy? En Gran Hermano estoy. Voy a un lugar y ya me vieron por la cámara. Estoy sentada en un lugar con mi novio y ‘no se pueden sentar así’”, dijo la modelo y bailarina, furiosa.

Sin bajarle el tono a su crítica, continuó: “Loco, ¡consíganse un problema serio! No estoy haciendo nada. Me tienen cansada. No son la policía”.

Julieta Poggio, en el stream Rumis.

A JULIETA POGGIO SE LE AGOTÓ LA PACIENCIA Y ESTALLÓ CONTRA LOS SEGURIDAD DE SU EDIFICIO

“El domingo, me quise meter a la pileta con mi hermana y me dicen ‘no se puede invitados’. Domingo ¿qué? ¡Sabés la plata que te pago! Y no me dejás ir con mi hermana a la pileta”, relató Julieta.

Desafiante, prosiguió: “Le dije ‘me voy a meter igual’. Si quieren venir a sacarme, que me saquen. ¿Qué van a venir a sacarme de los pelos? Me metí igual”.

“¿Qué se piensan? ¡Son insoportables! Te revisan todo. Todo el tiempo te están mirando por las cámaras. En ese edificio estás en Gran Hermano. ¡Cansada me tienen!”, expresó.

Amigo y compañero de trabajo de Poggio, Leandro Saifir acotó: “Yo lo viví. Es real. Te monitorean”. Y Julieta concluyó su explosivo descargo: “Es real... Me peleo todos los días”.

