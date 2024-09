La honestidad brutal de Julieta Poggio dejó atónitos a varios de sus compañeros de stream en Rumis. La ex Gran Hermano 2022 contó que le fue infiel a todos sus ex, menos a su actual pareja, Fabrizio Maida, porque tiene una relación abierta.

Julieta inició la charla haciéndole preguntas personales a Santi Maratea, invitado del día, y terminó siendo la protagonista del tópico “monogamia” o “relación abierta” con su sincericidio.

JULIETA POGGIO: “ENGAÑÉ MUCHO A TODOS MIS EXS”

Julieta Poggio:- ¿Estás full soltero?

Santi Maratea: -Sí.

Julieta Poggio: - ¿Te gusta?

Santi Maratea: -Sí.

Julieta Poggio: - ¿Ninguna fija?

Santi Maratea: -No. Pero me gusta tu plan de vínculo. He estado muchos años en esa.

Julieta Poggio: -Re va.

Santi Maratea: -Lo que me pasó a mí cuando estás en esa es que te da mucha seguridad. Mucha autoestima.

Julieta Poggio: -Boludo, es lo que yo intento explicar. Contexto: relación abierta. Porque vos y yo nos entendimos. No solo te da mucha seguridad, autoestima, también da confianza en la pareja. No tenés que mentirte con nada... Se genera un vínculo muy fuerte. Yo lo recomiendo mucho. Es una relación muy sana la que tengo.

Carola Gil: -Soy una vieja chota. Yo no puedo. Lo banco, lo respeto. En mí no funciona, soy de otra época en ese aspecto.

Lizardo Ponce: -Yo no sé si soy de otra época. Hoy encontré la monogamia y estoy bien. No lo descarto, pero no lo planteo con mi novio hoy.

Julieta Poggio: -Yo después de haber probado siento que no hay vuelta atrás. Me cuesta mucho la monogamia otra vez.

Carola Gil: -Pasa que yo cuando me enamoro no necesito mentir. No tengo ojos para otra persona, posta.

Julieta Poggio: -No, yo he engañado mucho. A todos. A todos mis ex los he engañado.

Lizardo Ponce: -Desarrolle.

Julieta Poggio: -No es fácil la monogamia. Siempre le vas a tener ganas a una persona. Engañar con el pensamiento es muy parecido a sacarte las ganas y chau. No es que hay un sentimiento de por medio. Un chapecito en el boliche, ¿qué te cambia? Nada. Son las ganas de hacerlo.