Sin pelos en la lengua, Julieta Poggio visitó a Ángel de Brito en Bondi y disparó sin filtros contra los futbolistas.

La ex Gran Hermano 2022 argumentó de un modo letal por qué nunca se pondría de novia o tendría una cita con ese tipo de hombre. “Son un asco”, afirmó Julieta, mirando a cámara en vivo.

Actualmente, Poggio está de novia con Fabrizio Maida, modelo al que conoce desde la adolescencia y con quien mantienen una relación de pareja abierta.

JULIETA POGGIO, LETAL CON LOS FUTBOLISTAS: “SON UN ASCO”

Julieta Poggio: -Futbolistas cero. Los jugadores están tachados de la lista.

Ángel de Brito: -¿Sos anti jugadores?

Julieta: -Soy anti jugadores. Veo una tilde (en Instagram) y una fotito de alguien corriendo, y no, no, no.

Ángel: -Te deben mandar todos…

Julieta: -Son un asco los jugadores. Lo digo acá en la mesa: son muy pajeros, son asquerosos, chamuyan a todas las mujeres de la misma manera, se crean Instagram truchos para hablarle a mujeres. No tienen códigos. Se pasan las minas entre todos. Son lo peor. Hasta los que tienen mujeres y novias. Hijos también.

Ángel: -¿Les quedó claro?

Julieta: -Son lo peor.

