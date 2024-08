Hace tiempo que Julieta Poggio y Fabrizio Maida están juntos, pero recién “hace dos semanas” que la ex Gran Hermano 2022 oficializó su noviazgo con el modelo.

“Todo sigue igual. Es una relación abierta”, aclaró para sorpresa de Lizardo Ponce.

Ante la duda de cómo manejaba la dualidad de formalizar un vínculo sexoafectivo, pero a la vez darse plena libertad para tener intimidad con otras personas por separado, la protagonista de Zoom, acércate más enfatizó: “Lo manejo demasiado bien. Lo recomiendo ciento por ciento. Me sirve mucho”.

Fabrizio Maida.

“La relación abierta ya tiene que empezar así”, agregó en Rumis desde los estudios del streaming La Casa.

CÓMO NACIÓ EL AMOR ENTRE JULIETA POGGIO Y FABRIZIO MAIDA

“Nosotros siempre nos gustamos desde chiquitos. Nos conocíamos de antes de Gran Hermano porque él es amigo del novio de mi mejor amiga. Ya de chiquitos chapábamos, tipo a los 16 años. Después yo me puse de novia, pero no es amigo de mi ex”.

Julieta Poggio habló de su amistad con Marcos Ginocchio en Rumis.

“Ahora volvimos a salir y empezamos siendo amigos con derechos, literal. O sea, solo nos pintaba cuando salíamos a bailar con nuestros amigos”.

“Hoy en día nos seguimos diciendo ‘amigo y amiga’. Somos re amigos. Nos cagamos de la risa. Todo el tiempo estamos ahí jodiéndonos. Nos llevamos muy bien”.

POR QUÉ JULIETA POGGIO NO CERRÓ SU RELACIÓN CON FABRIZIO MAIDA

“Y como ya la relación empezó así, con amigos con derechos, todo así, nunca lo pudimos cerrar. Siempre fue una libertad y de contarnos todo también. Siempre fue así tan libre, un amor así tan genuino y tan sano que cuando nos pusimos de novios fue solamente como porque ya estábamos mucho juntos y porque tenemos un cariño muy grande”.

Julieta Poggio y Fabrizio Maida en el estreno de Estepa (Foto: Movilpress).

“Yo siento que, no sé, él puede chapar con otra chica, lo que sea, y es un beso, ¿entienden? Y sé que no le cambia el amor que tiene por mí, ni que no va a querer venir a dormir conmigo, ni que va a querer irse a dormir con otra”.

“Siempre fue así tan libre, un amor así tan genuino y tan sano que cuando nos pusimos de novios fue solamente porque ya estábamos mucho juntos y porque tenemos un cariño muy grande”.

“Sexo también se permite. Pero yo lo uso más para besos. A mí me gusta probar besos, distintos chapes. No quedarme con las ganas. Un chape es un chape. Una noche con chape le suma dos puntos a la noche”, concluyó Julieta Poggio.