Julieta Poggio le hizo honor a su personalidad auténtica y sin filtros en el stream de Rumis. A la ex Gran Hermano 2022 le dio asco la temática que estaban desarrollando en el programa y lejos de caretearla, blanqueó que se estaba “sientiendo mal” y comenzó a tener arcadas en vivo.

¿El contexto? Leandro Saifir contó que se había lastimado el cuello afeitándose. La conversación viró a la depilación de zonas íntimas, se centralizó en los pelos, y Poggio comenzó a tener arcadas en vivo.

JULIETA POGGIO TUVO ARCADAS EN VIVO: “ME DAN ASCO LOS PELOS”

Leandro Saifir: -Un día me afeité sin el cabezal, voy al baño y tenía todo el bóxer lleno de sangre...

Lizardo Ponce: -¿Pelo sí o pelo no?

Julieta Poggio: -Pelo no. Si es como bebé, mejor.

Leandro Saifir: -El pelo es hot. No es que te llevás un pelo a la boca.

Julieta Poggio: -Ay, qué asco, gordi... Yo (si tiene mucho pelo) me voy. Me dan mucho asco los pelos. Me imagino que se me enredan en la garganta. ¡Qué ascos los pelos!

Carola Gil: -No hay nada más feo que tragarte un pelo de tu cabeza.

Julieta Poggio: -Ay, me agarra arcada…. Y juntar los pelos de la bañera, no, no. Cortémosla con el tema porque me viene la arcada.

