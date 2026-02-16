Britney Spears concretó uno de los movimientos financieros más importantes de su carrera al vender los derechos de su catálogo musical a Primary Wave, una de las editoriales más influyentes de la industria.

El acuerdo, firmado el pasado 30 de diciembre, fue revelado por documentos legales obtenidos por TMZ y marca un hito en la trayectoria de la cantante.

Aunque el monto exacto no figura en los documentos legales, fuentes cercanas a la negociación califican la transacción como un “deal histórico” que podría alcanzar los 200 millones de dólares, una cifra similar a la que Justin Bieber obtuvo cuando vendió su catálogo en 2023.

De confirmarse esta suma, se trataría de una de las ventas más relevantes protagonizadas por una artista femenina en los últimos años.

La operación fue gestionada por Cade Hudson, actual mánager de la “Princesa del Pop”, quien puso su firma para transferir su participación de propiedad del catálogo completo a la editorial musical.

Personas del entorno de la artista aseguran que Britney se siente satisfecha con la decisión y ha estado celebrando el cierre del trato pasando tiempo con sus hijos, en un contexto personal más estable tras años de conflictos legales y exposición mediática.

LOS HITS QUE CAMBIARON DE DUEÑO

La venta incluye algunos de los mayores éxitos de la música pop de finales de los años noventa y principios de los 2000. Entre las canciones contempladas en el acuerdo figuran clásicos como “Baby One More Time”, “Oops! I Did It Again”, “Toxic”, “Gimme More”, “Circus”, “Stronger”, “Lucky”, “I’m a Slave 4 U”, “Womanizer” y “Till the World Ends”.

El look original. (Foto: Instagram/@poggiojulieta).

Estos temas no solo dominaron las listas de popularidad en su momento, sino que continúan generando ingresos constantes a través de reproducciones en plataformas digitales, sincronizaciones publicitarias y usos audiovisuales en cine y televisión.

LA TENDENCIA QUE CONQUISTA A LAS ESTRELLAS

Con esta operación, Britney Spears se suma a una lista cada vez más extensa de artistas que han optado por vender sus catálogos musicales en los últimos años.

Figuras como Bruce Springsteen, Bob Dylan, Paul Simon, Neil Young, Shakira, KISS, Sting, Phil Collins y Stevie Nicks han tomado decisiones similares, impulsadas por un mercado que valora los derechos musicales como inversiones seguras y de largo plazo.

Primary Wave, la empresa compradora, tiene experiencia en este tipo de acuerdos. En 2020, la compañía adquirió el 80% del catálogo editorial de Stevie Nicks en una operación valorada en alrededor de 100 millones de dólares. La estrategia de la firma se basa en gestionar y potenciar catálogos icónicos, ampliando su presencia en cine, televisión, publicidad y nuevas plataformas digitales.