Walter “Alfa” Santiago volvió a quedar en el centro de la escena tras un explosivo descargo contra Gran Hermano y Telefe. En una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live, el mediático cuestionó su presente y denunció que fue desplazado del universo del programa que lo hizo famoso.

Desde el inicio, Alfa dejó en claro su malestar con una frase contundente: “Estoy como negado y cancelado de todo”.

El ex participante remarcó su peso dentro del reality y recordó uno de sus momentos más destacados: “Hice el pico de rating con 31 puntos en el mano a mano con Santiago del Moro”, afirmó, en referencia al conductor del ciclo.

Sin embargo, aseguró que hoy su presencia es nula: “No aparezco en ningún lado y no tengo la menor idea por qué”.

CRÍTICAS A LA PRODUCCIÓN Y LA FALTA DE RECONOCIMIENTO

Durante la charla, Alfa apuntó directamente contra la producción del programa, a la que supo respaldar en el pasado. “Siempre apoyé al programa y nunca conté cosas muy fuertes que me pasaron”, lanzó, dejando entrever situaciones que prefirió no hacer públicas.

Además, comparó su situación con la de otros ex participantes: “Hay gente que fue a viajes y a mí nunca me dieron nada”, sostuvo.

Uno de los episodios que más lo afectó fue su ausencia en eventos del propio ciclo: “En La Noche de los Ex me bajaron de un momento a otro, me dijeron ‘no vengas’”, relató.

Walter “Alfa” Santiago en la alfombra azul de Gran Hermano (Foto: Movilpress)

Más allá de lo laboral, Alfa hizo foco en lo emocional. “Lo que más me molesta es la indiferencia”, aseguró, y contó que intentó comunicarse con la producción sin obtener respuestas.

Incluso, deslizó sospechas sobre posibles decisiones internas: “No sé si hubo una mano negra”, dijo, visiblemente molesto por su situación actual.

SU BRONCA POR LA PRESENCIA DE OTROS EX PARTICIPANTES

El mediático también cuestionó la elección de invitados en los programas vinculados a Gran Hermano. “Hay gente que no tiene opinión y está, y a mí no me llaman”, expresó, en referencia a quienes hoy ocupan espacio en el ciclo.

En esa línea, comparó su rol dentro del reality con el de un jugador clave en un equipo: “Sentís que ayudaste a ganar y después nadie te tiene en cuenta”, graficó.

Sobre el cierre, Alfa reconoció que la situación le genera enojo y tristeza. “Me duele y me da bronca”, admitió, y reveló que incluso habló del tema con otros ex participantes, como “La Tora”.