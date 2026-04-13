Una vez más, Pampita enfrentó los cuestionamientos vinculados a sus contratos millonarios, que según contó ella misma negocia cuando la convocan para eventos en el interior del país.

En esta oportunidad, una notera de Infama le consultó por su reciente viaje a Córdoba, luego de que Fernanda Iglesias revelara que habría cobrado una cifra muy alta por participar de un evento de moda.

Sin dar detalles del monto, Pampita fue clara al referirse al valor de su trabajo: asegura que pone precio a su tiempo y que quienes quieran contratarla deben pagar su caché.

Pampita habló sin filtro sobre sus contratos millonarios tras las críticas por lo que cobra en eventos (captura de América TV)

PAMPITA, ¿LA MODELO MÁS CARA Y CONVOCANTE?

“En los últimos días se habló mucho sobre cuánto cobraste por hacer una presencia en Córdoba, por dar una clase de modelaje y estética”, le planteó la cronista de América TV.

Sin rodeos, la conductora respondió: “Yo no me ocupo de eso, tengo gente que trabaja para mí. Pero si me contratan, yo voy. Ya lo saben todas las marcas del país. Viajo mucho”.

Luego, dejó una frase contundente: “Yo tengo mi caché y si lo pagan, voy”.

Ante la repregunta sobre quién define ese número, Pampita confirmó: “Sí, hay un número, por supuesto. Hay un precio fijo para viajar al interior porque es un esfuerzo subirte a un avión. Yo misma arreglo mis contratos, hablo con mis clientes”.

Por último, también respondió a las críticas por supuestamente cobrar por dar notas: “He ido a muchos programas gratis. Me sorprende que se olviden de las miles de veces que paro y doy una nota, como esta, que son eternas. Son móviles en vivo que no están planeados”.