Nico Vázquez habló en el programa Puro Show del gran momento profesional que está atravesando con su obra teatral Rocky. En medio de su turbulento presente personal tras la separación de Gimena Accardi, el actor se emocionó cuando se enteró que Sylvester Stallone pidió ver imágenes de su producción.

“Lo de Rocky realmente es algo muy grande. Es un antes y un después para el teatro argentino, lo que está pasando moviliza mucho. Que Stallone pida ver imágenes de la obra, una obra argentina, dejame soñar”, expresó conmovido sobre los resultados de la obra que convocó a miles de espectadores.

Nico Vázquez habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Así, Nico recordó el paso de su amigo Leo: “Lo tuve a Messi y quizás si todo va bien, lo tenga a Stallone ahí sentado. Le debo mucho al trabajo desde siempre y sobre todo al público, lo que pasa con mi laburo, que tiene mucha devolución instantánea. Son muchos años de llenar los teatros y estoy agradecido”.

EL PRESENTE DE NICO VÁZQUEZ TRAS SU SEPARACIÓN DE GIMENA ACCARDI

Nico Vázquez también habló sobre su presente emocional y cómo vive este proceso tras la separación de Gimena Accardi: "Ahora te puedo decir que estoy en un momento en donde me empecé a sentir bien y estoy contento con lo de Rocky, estoy bien de salud".

Sobre los comentarios y rumores, Vázquez fue claro: “No me molesta, solo que a veces me es difícil encontrarme en este lugar. Me parece que no es interesante y quizás yo durante mucho tiempo fui de una manera, no es que lo voy a cambiar, pero me quiero preservar un poco. Estoy haciendo mucha terapia”.

