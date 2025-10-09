El corazón de Nico Vázquez parece haber encontrado nueva compañía. Según reveló Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, la historia de amor con Dai Fernández habría comenzado hace pocas semanas.

Según reveló la conductora, el entorno más íntimo de Nico asegura que el vínculo con Dai “no venía de antes”, sino que recién ahora las cosas se pusieron “bastante fuertes”. La relación, que surgió tras un período difícil para ambos, habría comenzado desde una sólida amistad: “Esta mujer se convirtió en su mejor amiga. Él estuvo muy roto, compartieron mucho camarín, soledad, lágrimas, y nada pasó antes”, aclaró Latorre.

El año pasado no fue fácil para Nico: intentó recomponer su relación con Gimena Accardi, pero los tiempos no coincidieron y terminó atravesando un momento muy doloroso. Hoy, según confirma la información que Yanina compartió, ese pasado quedó atrás y lo que comenzó como contención mutua se transformó en un incipiente romance que ya enciende rumores en el mundo del espectáculo.

Foto: Instagram (@nicovazquezok)

“Recién hace 15 días hay algo bastante fuerte entre ellos”, concluyó Yanina, dejando entrever que lo que comenzó como amistad se convirtió en amor.

LA REACCIÓN DE NICO VÁZQUEZ CUANDO MARIO PERGOLINI LE DIJO QUE SIEMPRE ESTUVO DE SU LADO CUANDO SE SEPARÓ DE GIMENA ACCARDI

Nico Vázquez vivió un momento inesperado al aire en Otro Día Perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por eltrece luego de que, en medio de un ida y vuelta, el presentador lanzara un comentario que sorprendió a su invitado y todos los presentes.

“Yo quiero decirte… yo quiero decirte… que siempre estuve de tu lado”, le dijo Pergolini a Nicolás, con un protector bucal en la boca, en referencia a la separación del artista y Accardi.

De inmediato, el actor reaccionó exaltado y no dudó en marcar su postura al respecto: “No hay lados. No hay lados. Es la vida misma. Fin”, atinó a decir, sin querer ahondar en el tema.

Foto: Captura (eltrece)

De esta manera, Nico Vázquez demostró una vez más su estilo frontal y descontracturado al responder sin vueltas a una frase que tocó de lleno su vida personal.