Dai Fernández decidió romper el silencio y hacerle frente a los rumores de romance con Nico Vázquez. Y en una nota que le dio a LAM, la actriz fue contundente con sus declaraciones.

“No hay nada que salir a blanquear. No hay nada que confirmar”, lanzó Dai, firme con su postura, en el programa que conduce Ángel de Brito por América.

La actriz explicó cómo está manejando la exposición mediática: “Bien. Manteniendo la calma, o intentando mantener la calma. Poniendo el foco en lo que más me importa y me hace bien que es el teatro”.

Por otro lado, Dai destacó el apoyo de su entorno más cercano: “Me apoyan mis amigos, mi familia, compañeros. Todos me quieren, me sostienen y me bancan”.

Por último, en cuanto a cómo se enteró de los rumores, la entrevistada cerró: “Mamá me mandó (mensajes) y mis amigas, obviamente. Pero nada, es parte de esto. No hay nada que salir a blanquear”.

SE CONOCIÓ CUÁNDO HABRÍA COMENZADO LA HISTORIA DE AMOR DE NICO VÁZQUEZ Y DAI FERNÁNDEZ

El corazón de Nico Vázquez parece haber encontrado nueva compañía. Según reveló Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, la historia de amor con Dai Fernández habría comenzado hace pocas semanas.

Según reveló la conductora, el entorno más íntimo de Nico asegura que el vínculo con Dai “no venía de antes”, sino que recién ahora las cosas se pusieron “bastante fuertes”. La relación, que surgió tras un período difícil para ambos, habría comenzado desde una sólida amistad: “Esta mujer se convirtió en su mejor amiga. Él estuvo muy roto, compartieron mucho camarín, soledad, lágrimas, y nada pasó antes”, aclaró Latorre.

El año pasado no fue fácil para Nico: intentó recomponer su relación con Gimena Accardi, pero los tiempos no coincidieron y terminó atravesando un momento muy doloroso. Hoy, según confirma la información que Yanina compartió, ese pasado quedó atrás y lo que comenzó como contención mutua se transformó en un incipiente romance que ya enciende rumores en el mundo del espectáculo.

“Recién hace 15 días hay algo bastante fuerte entre ellos”, concluyó Yanina, dejando entrever que lo que comenzó como amistad se convirtió en amor.