Tras blanquear abiertamente su relación con Dai Fernández, Nico Vázquez volvió a hacer declaraciones sobre este romance que empezó, según él, hace cuatro semanas, en medio de las sospechas por infidelidades cruzadas con su ex, Gimena Accardi.
En SQP, Nico reconoció que, desde el domingo, va “hablando de a poquito” gracias a las preguntas de la prensa. “Estamos bien. Es algo de muy poquitos días (…). Estoy tratando de procesarlo también, porque hace cuatro meses y medio la estaba pasando mal y ahora estoy tratando de sentirme bien, de que esté todo ordenado”, confesó.
“Entiendo que es un quilombo, para la gente más que nosotros, que sabemos cómo es la historia”, dijo Nico, que confesó que con Dai “no entienden qué está pasando”. Asimismo, el actor aseguró que, si fuera por él, no habría dicho nada porque es “algo de días en los que está empezando con alguien”.
NICO VÁZQUEZ REVELÓ CUÁLES SON SUS EXPECTATIVAS CON DAI FERNÁNDEZ TRAS EL BLANQUEO
“Estamos conociéndonos desde otro lugar, pero por una cuestión de respeto, no puedo negar algo que estoy viviendo. Entonces si mañana me ves caminando con ella por algún lugar, soy un mentiroso, ¿entendés? No estoy caminando en grupo. Me gustaría caminar con ella por la calle”, explicó Vázquez.
“Mi relación fue muy expuesta por mí y por Gime y eso hizo que haya como un fanatismo. Mi próxima relación quiero que sea para adentro. Me van a ver un poco más aburrido porque esa puerta después es difícil cerrarla. Entonces, también hay que hacerse cargo de eso”, aclaró.
De igual manera, Nico aseguró que “no tiene ganas de hablar de este tema”. “Me gustaría estar como quiero estar. Me siento de las puertas de mi casa para adentro. Me siento bien, de vuelta y quiero lo mejor para todos, que es lo que hablamos ayer con Gime”, reveló.
“El otro día dije ‘No estamos de novio, estamos empezando algo’. Me siento muy bien, se siente bien, y no es poca cosa”, reiteró el actor. “Puede ser un vínculo que sea por un rato, como puede ser un vínculo que sea fuerte, eso lo dirá el tiempo, pero me estoy sintiendo bien, que la verdad que eso me da mucha felicidad. (…) No pensé que me iba a pasar en este momento, pero me está pasando y me lo estoy permitiendo”, agregó Vázquez.
