La tarde de este miércoles se tiñó de luto para la radio y la cultura popular argentina: Marita Monteleone, la locutora que se convirtió en un ícono por su inconfundible voz en los mensajes telefónicos, murió a los 68 años tras permanecer varios días internada en terapia intensiva.

La noticia fue confirmada por el ciclo Mitre Informa Primero, donde detallaron que María de los Ángeles Areceli Monteleone falleció en el Centro Gallego de Buenos Aires. Si bien los motivos de su internación no trascendieron, se supo que su salud venía deteriorándose en los últimos años.

Marita Monteleone (Foto: captura A la Tarde)

Los restos de Marita Monteleone serán velados este miércoles desde las 18:30 hasta la medianoche en Casa Marchitto, ubicada en Avenida Corrientes 6715. La noticia generó una gran conmoción en la sociedad, ya que su voz quedó grabada en la memoria colectiva como “la señora de Telefónica”.

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Nacida el 12 de septiembre de 1957 en Villa del Parque, Monteleone se recibió de locutora nacional y saltó a la fama en 1988, cuando grabó los mensajes de Entel que luego se volvieron clásicos en la compañía Telefónica. Su frase “El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio” se transformó en parte del folklore argentino.

A lo largo de su carrera, ganó dos premios Martín Fierro y fue distinguida como Personalidad Destacada de la Cultura en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, en los últimos años enfrentó problemas de salud y un conflicto familiar y judicial vinculado a la administración de sus bienes y su capacidad legal para tomar decisiones.

Marita Monteleone y sy hija Malena de los Ríos (Fotos: captura América TV / Instagram @maledlr)

Durante ese tiempo, se distanció de su única hija, la periodista Malena de los Ríos, quien impulsó la causa. La muerte de Marita Monteleone deja un vacío enorme en el mundo de la radio y la locución. Su voz, que acompañó a millones de argentinos en cada llamada equivocada, quedará para siempre en la memoria colectiva.

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