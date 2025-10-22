La acusación de Marita Monteleone de que está internada contra su voluntad en un hospital desató alarma, y luego de que la locutora acusara a su propia hija, Fernanda Iglesias contó la otra versión de la historia.

“En realidad, la judicialización no la hace la hija, Malena de los Ríos”, aclaró de entrada la panelista de Puro Show.

Entonces, Iglesias explicó:“Los que la denuncian son las personas del consorcio del edificio donde vive ella, porque Marita tenía actitudes con las cuales ellos no podían convivir”.

Marita Monteleone y Fernanda Iglesias.

Sin entrar en detalles, describió que eran cuestiones “escatológicas” que pertenecen a “la intimidad de la persona”.

Malena de los Ríos, la hija de Marita Monteleone. (Foto: @maledlr)

Lo cierto es que María de los Ángeles no tenía relación con Malena, ya que “hace varios años la echó de su casa porque se peleaban mucho y no tienen más relación”.

El rol de la hija de Marita Monteleone en su internación

“La hija se mete en el terreno judicial porque tiene que ir a declarar. Ahí es donde se mete un perito y ahí es donde la judicializan para declarar su insanía”, comentó.

“Presenta un cuadro de psicosis con sintomatología de deterioro cognitivo”, concluyó Fernanda Iglesias sobre el caso de Marita Monteleone, deslindando a su hija, Malena de los Ríos” y por qué el juez de la causa demora el regreso a su hogar.