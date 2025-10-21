El conflicto familiar entre Marita Monteleone y su hija Malena de los Ríos sumó un nuevo capítulo cargado de dolor y acusaciones. La reconocida locutora de Radio del Mundo y Radio de la Red lleva internada más de tres meses en el Centro Gallego, y desde allí lanzó fuertes declaraciones contra su hija, a quien acusa de querer “meterla en un geriátrico” y de intentar quedarse con sus bienes.

La internación de Marita comenzó por un problema en la rodilla, pero la situación se volvió mucho más compleja. Aunque ya recibió el alta motriz de su kinesióloga y su médica de cabecera, la locutora asegura que no puede abandonar el hospital sin una orden judicial. “Yo a un geriátrico no voy a ir”, repitió una y otra vez.

Fotos: captura América TV / Instagram @maledlr

En diálogo con Nahuel Saá (La Criti), Monteleone fue contundente: “Mi hija me quiere confiscar los bienes, me quiere meter en un geriátrico y tiene celos de mi carrera”. Según su relato, Malena habría hablado con el juez para que la envíen a una institución y estaría gastando “una fortuna” para lograrlo. “No necesitaba hacer eso, nadie es finito. Me tiene bloqueada del Whatsapp y de las redes… la que está enojada es ella”, lamentó Marita, que aseguró no ver a su hija desde hace más de un año.

La locutora insiste en que está en pleno uso de sus facultades mentales y rechaza de plano la idea de ser institucionalizada. Sin embargo, enfrenta severas restricciones legales: no puede salir del Centro Gallego sin la orden de un juez y tampoco puede vender su departamento, ya que su hija posee el 50% y debe firmar cualquier operación. “No puedo vender mi departamento si ella no pone la firma. Ella venía a mi departamento a buscar la firma, porque vendió su departamento”, contó en una entrevista difundida en A La Tarde (América TV).

Leé más:

Nació Rafael, el hijo de la China Ansa y Diego Mendoza: “Locos de amor por vos”

POR QUÉ MARITA MONTELEONE ASEGURA QUE QUIEREN DECLARARLA INSANA PARA QUEDARSE CON SUS BIENES

Del otro lado, la historia es igual de dolorosa. Malena de los Ríos, también locutora y periodista, sostiene que la decisión de internar a su madre no fue suya, sino de la justicia, tras una denuncia policial. El expediente judicial revela que Malena y sus dos hermanos fueron echados de la casa hace años y que la convivencia estuvo marcada por situaciones de maltrato. “Mi madre era muy violenta”, aseguró Malena, quien además señaló que existen denuncias del consorcio de vecinos por “escándalos diversos”.

Según la justicia, Marita Monteleone “tiene una disminución por capacidad y por estado mental y necesita una internación permanente”. Malena informó que su madre fue diagnosticada con paranoia y psicosis, diagnósticos que fueron corroborados por el juez. Por ley de salud mental, el diagnóstico debe ser revisado a las 48 horas, pero mientras tanto, la internación sigue vigente.

Marita Monteleone y sy hija Malena de los Ríos (Fotos: captura América TV / Instagram @maledlr)

A pesar de los diagnósticos y la orden judicial, Marita Monteleone se mantiene firme en su postura: “Yo no quiero ir a un geriátrico. No me voy a mover hasta que el juez lo dictamine, porque no quiero que me venga a buscar la policía ni quiero ir a un psiquiátrico”, expresó desde el hospital.

El drama familiar sigue abierto, con acusaciones cruzadas, restricciones legales y una relación madre-hija completamente quebrada. Mientras tanto, la histórica voz de la radio argentina permanece internada, esperando una resolución judicial que defina su futuro.

Leé más:

Qué dijo Linda Peretz sobre el romance de su hijo, Tomás Rottemberg, con Natalie Pérez: “A mi hijo lo veo...”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.