La felicidad es total para la China Ansa y Diego Mendoza. La conductora anunció el nacimiento de su segundo hijo Rafael (ya tiene a India con el exfutbolista), con un emotivo posteo que enterneció a todos sus seguidores.

Desde la clínica, la China compartió un dulce video donde se la ve besando con ternura la manito de su bebé, que ya se robó todos los suspiros: “Llegaste Rafi. Locos de amor por vos, bebito. Multiplicaste todo y lo potenciaste”, escribió en la publicación, muy emocionada.

Junto al mensaje, la flamante mamá detalló el momento exacto en que llegó al mundo su bebé: “Bienvenido RAFAEL. 21/10/2025, 12.45 pm, 3.080 kg. Te amamos, mi vida”, expresó, con un emoji de un corazoncito rojo.

Foto: Captura de Instagram (@chinitaansa) Por: Fabiana Lopez

En cuestión de minutos, la publicación se llenó de mensajes de amor y felicitaciones de colegas y amigos del medio, que celebraron la llegada del nuevo integrante de la familia.

¡Es muy lindo!

Foto: Instagram (@chinitaansa)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

CHINA ANSA ESTÁ EMBARAZADA DE SU SEGUNDO HIJO: “LLEGÓ LO MÁS LINDO DE MI VIDA”

Es un momento de mucha felicidad la que vive la China Ansa, quien acaba de anunciar que espera a su segundo bebé junto a Diego Mendoza, con quien ya tiene a su pequeña India, de 1 y año y 10 meses.

Así lo dio a conocer la propia China en el programa de streaming Olga, donde comenzó dando detalles de un viaje que hizo tiempo atrás: “Un sábado salimos a un boliche muy conocido en Mar del Plata. Ese fin de semana pasaron un montón de cosas en el hotel. Estábamos todos en un hotel y compartíamos las habitaciones. Cada uno elegía con quién dormir”, expresó.

“Trece semanas después, porque hicimos la cuenta de hace cuánto no nos vemos, de ese fin de semana alocado que empezó un martes y terminó un domingo, llegó lo más lindo de mi vida”, agregó.

“Porque en el hotel de Olga, en Mar del Plata, quedé embarazada. Y hoy tengo un bebé. Y hoy tengo un bebé Olga”, cerró, generando el abrazo de todos sus compañeros y un momento tierno en vivo donde mostró su incipiente pancita.

¡Felicidades!