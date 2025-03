La China Ansa, una de las periodistas más queridas de la televisión, parece haber dado un paso al costado del noticiero de Telefe y de Escape Perfecto, para centrarse en su rol en el streaming Olga.

Una y otra vez, sus seguidores le preguntan si es verdad que la echaron del noticiero y del programa de juegos. Lejos de llamarse a silencio, China reaccionó sin filtro y explicó por qué no la ven en la pantalla chica.

¿China se alejó de la TV? Foto: IG | chinitaansa

“Chicos, no me fui a ningún lado. Cero. No me fui de Telefe ni del noticiero. No renuncié tampoco a Escape Perfecto...”, aclaró, antes de contar por qué no se la está viendo en la pantalla.

¿POR QUÉ LA CHINA ANSA SE ALEJÓ DE LA TELEVISIÓN?

China Ansa aclaró que su paso al costado del noticiero de Telefe y de Escape Perfecto es temporal.

“No me fui a ningún lado. Estoy de licencia en el noticiero. Recuerdan que cuando yo salí embarazada de India, la tuve e inmediatamente seguí trabajando como si nada pasaba... Tuve un año recontra agitado...”.

“Llevaba a mi hija al camarín y no tuve la licencia, por lo que ahora junto a mis vacaciones pedí una licencia para poder descansar. Volveremos en algún momento”, aclaró, contundente.