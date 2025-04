Es un momento de mucha felicidad la que vive la China Ansa, quien acaba de anunciar que espera a su segundo bebé junto a Diego Mendoza, con quien ya tiene a su pequeña India, de 1 y año y 10 meses.

Así lo dio a conocer la propia China en el programa de streaming Olga, donde comenzó dando detalles de un viaje que hizo tiempo atrás: “Un sábado salimos a un boliche muy conocido en Mar del Plata. Ese fin de semana pasaron un montón de cosas en el hotel. Estábamos todos en un hotel y compartíamos las habitaciones. Cada uno elegía con quién dormir”, expresó.

“Trece semanas después, porque hicimos la cuenta de hace cuánto no nos vemos, de ese fin de semana alocado que empezó un martes y terminó un domingo, llegó lo más lindo de mi vida”, agregó.

“Porque en el hotel de Olga, en Mar del Plata, quedé embarazada. Y hoy tengo un bebé. Y hoy tengo un bebé Olga”, cerró, generando el abrazo de todos sus compañeros y un momento tierno en vivo donde mostró su incipiente pancita.

LA CHINA ANSA REACCIONÓ A LA VERSIÓN DE QUE DIO UN PASO AL COSTADO DE LA TELEVISIÓN

La China Ansa, una de las periodistas más queridas de la televisión, parece haber dado un paso al costado del noticiero de Telefe y de Escape Perfecto, para centrarse en su rol en el streaming Olga.

Una y otra vez, sus seguidores le preguntan si es verdad que la echaron del noticiero y del programa de juegos. Lejos de llamarse a silencio, China reaccionó sin filtro y explicó por qué no la ven en la pantalla chica: “Chicos, no me fui a ningún lado. Cero. No me fui de Telefe ni del noticiero. No renuncié tampoco a Escape Perfecto...”, aclaró, antes de contar por qué no se la está viendo en la pantalla.

“No me fui a ningún lado. Estoy de licencia en el noticiero. Recuerdan que cuando yo salí embarazada de India, la tuve e inmediatamente seguí trabajando como si nada pasaba... Tuve un año recontra agitado...”, agregó. Y cerró: “Llevaba a mi hija al camarín y no tuve la licencia, por lo que ahora junto a mis vacaciones pedí una licencia para poder descansar. Volveremos en algún momento”.