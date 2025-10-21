Linda Peretz rompió el silencio y habló por primera vez del romance de su hijo, Tomás Rottemberg, con Natalie Pérez. Luego de que la artista revelara que su suegra le había prestado un vestido para ir al programa Otro día perdido, la reconocida actriz contó cómo es su vínculo con la cantante y actriz.

Durante la primera función de Teatrísima, el evento a beneficio de La Casa del Teatro, Peretz se mostró sonriente y muy relajada. Y al ser consultada por la presencia de Natalie en el ciclo que conduce Mario Pergolini por eltrece, no dudó en llenarla de elogios: “La vi, es divina la piba”, expresó con una sonrisa.

Además, reveló la historia detrás del vestido que usó Pérez en televisión: “Un astrólogo un día me dijo: ‘mirá, vos naciste para embellecer al otro’. Buena oportunidad: Natalie no tenía qué ponerse para ir al programa de Pergolini y yo le dije: ‘yo te voy a prestar todo lo que vos quieras’. Abrimos mi placard Y se zambulló”, contó entre risas.

Foto: Instagram (@lindaperetz10) Por: Fabiana Lopez

Sobre el vínculo entre su hijo y la artista, Linda fue contundente y amorosa: “Estoy contenta porque lo veo muy bien a mi hijo. Para mí es el amor de mi vida”, atinó a decir. Y cerró, sincera: “Viste que cuando nace tu hijo comprendés lo que es el verdadero amor”.

Natalie Pérez y Tomás Rottemberg (Foto: Movilpress)

LAS PRIMERAS FOTOS DE NATALIE PÉREZ Y TOMÁS ROTTEMBER EN UNA SALIDA EN PÚBLICO

Después de mostrar una foto de ambos en sus redes sociales, Natalie Pérez se acercó a ver una obra disruptiva en el Centro Audiovisual Inmersivo junto a su pareja, el productor Tomás Rottemberg, hijo de Carlos Rottemberg y Linda Peretz.

La pareja fue a ver Next to Normal, la versión original de Casi Normales que desde hace un mes se hace en ese teatro de Colegiales, posaron por primera vez para la cámara de Ciudad, y a ellos se les sumaron varios famosos, muy curiosos por ver y escuchar este clásico en su idioma original.

Natalie Pérez y Tomás Rottemberg (Foto: Movilpress)

El elenco de Next to Normal (Foto: Movilpress)

Barbie Simons (Foto: Movilpress)

Julieta Nair Calvo y su pareja (Foto: Movilpress)

Sabrina Garciarena (Foto: Movilpress)

César "Banana" Pueyrredón (Foto: Movilpress)

Diego Topa (Foto: Movilpress)

Flor Otero (Foto: Movilpress)

Malena Guinzburg (Foto: Movilpress)

