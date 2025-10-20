En 2019, Natalie Pérez se separó de Ramiro, con quien estuvo seis años en pareja y convivió durante gran parte de su relación.
Desde entonces, la artista mantuvo algunos romances, pero nunca había vuelto a confirmar un noviazgo públicamente.
El tiempo pasó, el amor volvió a tocar su puerta y Natalie eligió las redes para anunciarlo.
Con una sutil publicación en Instagram, la actriz y cantante compartió una foto tomada de la mano con el productor Tomás Rottemberg, en la que solo se ven sus sombras sobre el piso junto a un emoji de corazón.
QUÉ DIJO NATALIE PÉREZ DE SU NOVIAZGO CON TOMÁS ROTTEMBERG
En nota con MShow, Natalie habló de su próximo disco, de su trabajo como actriz en el cine y en el teatro, y de su gran presente sentimental.
“Estoy súper enamorada y re feliz”, afirmó Pérez, sonriente.
El novio de Natalie Pérez es el joven productor Tomás Rottemberg, hijo de Carlos Rottemberg y Linda Peretz.
