El paso de Natalie Pérez por La Noche de Mirtha no fue el imaginado por la artista. Luego de que Mirtha Legrand la “regañara” con humor por contradecirla, Valeria Mazza la descolocó con un inesperado reclamo.

La modelo le echó en cara a la actriz y cantante que no le respondió un mensaje de WhatsApp cuando la invitó a una de las galas benéfica del Hospital Austral que organiza hace años con su marido, Alejandro Gravier.

ASÍ FUE EL INCÓMODO MOMENTO QUE VIVIÓ NATALIE PÉREZ POR UN RECLAMO DE VALERIA MAZZA

Valeria Mazza: -Yo estudié terapia ocupacional. Toda mi vida pensé que iba a trabajar con la niñez, con la educción, con la discapacidad. Siempre fue mi pasión. Después la vida me llevó por otro camino, pero quise usar la popularidad que me dio mi trabajo para luchar por causa que valen la pena. Con Natalie nos hemos encontrado en Fundación SÍ, hace varios años.

Natalie Pérez: -Sí, nos hemos encontrado. Es verdad. Nunca fui a las comidas que preparan...

Valeria Mazza: -No, pero vamos a chequear el teléfono porque antes de venir acá estaba mirando y tengo un mensaje que te he mandado y no ha sido contestado. Tal vez no ha sido tu teléfono.

Adrián Suar (bromea): -Aprovechemos el programa, sacá vos (Natalie) tu teléfono y vamos a verlo en vivo.

Natalie Pérez: -A ver...

Valeria Mazza: -Yo al mío no lo tengo aquí, pero vamos a chequear.

Sandra Borghi: -¿Puede ser que no le contestaste a Valeria Mazza?

Natalie Pérez: -Puede ser.

