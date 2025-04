Mirtha Legrand recibió a Adrián Suar, Natalie Pérez y Benjamín Rojas, integrantes de la película Mazel Tov, en su programa de eltrece. También sentó a su mesa a Valeria Mazza y a Sandra Borghi.

En el transcurso del programa, la diva percibió que había mucha complicidad entre Suar y Natalie y los descolocó con una pícara pregunta.

Foto: captura de eltrece, La Noche de Mirtha.

QUÉ PÍCARA PREGUNTA LES HIZO MIRTHA LEGRAND A ADRIAN SUAR Y NATALIE PÉREZ

Natalie Pérez: -Esta es la tercera película que hago. Es una emoción ser parte. Me encantó la película, me encantó el libro, me encantó compartir con Adrián, con Benja, con Fernán. Son actores que admiro.

Mirtha Legrand: -¿Ustedes no salen juntos?

Foto: captura de eltrece, La Noche de Mirtha.

Natalie Pérez: -¡¿Cómo?!

Adrián Suar: -¿Natalie y yo? ¿Somos novios nosotros?

Mirtha Legrand: -Tengo una leve sospecha.

Adrián Suar: -¿Vos sospechás que estoy saliendo con Natalie?

Mirtha Legrand: -Sí, sí.

Benjamín Rojas (bromea): -Yo les iba a preguntar en el rodaje también.

Mirtha Legrand: -¿Sospecho bien o sospecho mal?

Adrián Suar: -Sospechás mal.

Natalie Pérez: -Yo no te quiero contradecir, Mirtha, porque ya empezamos mal el programa. Pero nos estamos metiendo en un problema.

Adrián Suar (bromea): -No se la contradice a la conductora. Si la conductora dice que estamos saliendo, estamos saliendo.

Mirtha Legrand: -La conductora siempre tiene razón.

Valeria Mazza: -¿Estás en pareja?

Natalie Pérez: -No.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.