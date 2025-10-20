Después de mostrar una foto de ambos en sus redes sociales, Natalie Pérez se acercó a ver una obra disruptiva en el Centro Audiovisual Inmersivo junto a su pareja, el productor Tomás Rottemberg, hijo de Carlos Rottemberg y Linda Peretz.

La pareja fue a ver Next to Normal, la versión original de Casi Normales que desde hace un mes se hace en ese teatro de Colegiales, posaron por primera vez para la cámara de Ciudad, y a ellos se les sumaron varios famosos, muy curiosos por ver y escuchar este clásico en su idioma original.

De esta manera, también pasaron por la alfombra roja Sabrina Garciarena, Malena Guinzburg, Julieta Nair Calvo y Diego Topa, entre otros.

NATALIE PÉREZ, TOMÁS ROTTEMBERG Y LOS FAMOSOS FUERON A VER UNA OBRA DISRUPTIVA

Natalie Pérez y Tomás Rottemberg (Foto: Movilpress)

El elenco de Next to Normal (Foto: Movilpress)

Barbie Simons (Foto: Movilpress)

Julieta Nair Calvo y su pareja (Foto: Movilpress)

Sabrina Garciarena (Foto: Movilpress)

César "Banana" Pueyrredón (Foto: Movilpress)

Diego Topa (Foto: Movilpress)

Flor Otero (Foto: Movilpress)

Malena Guinzburg (Foto: Movilpress)

