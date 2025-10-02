La fama de Martín Bossi de seductor serial está repleta de rumores de romance, aunque Fernanda Iglesias es una de las pocas famosas con las que el actor admitió haber estado en pareja, y juntos revivieron su amor en Puro Show.

“No puedo hablar con Fernanda así“, planteó el humorista de entrada.

Entonces Iglesias reaccionó: “Bolú, te compré un tacho de basura y ni con eso te conquisté. (...) ¡Fue para instalarme en tu casa!”.

MartÍn Bossi (Foto: Movilpress)

Más tarde, cuando le cuestionaban a Bossi que no suele mostrarse ante los medios con sus parejas, Fernanda salió en su defensa: “A mí no me ocultó”.

Fernanda Iglesias (Foto: Movilpress).

Y cuando Martín aseguró que está soltero, la periodista también libre lo apuró: “¿Saldrías de nuevo conmigo?“. Y él replicó: ”Sí, obvio".

Así fue el romance de Martín Bossi y Fernanda Iglesias

Bossi e Iglesias se conocieron en Duro de Domar en 2008.

Martín Bossi y Fernanda Iglesias a los besos. Captura: Puro Show / eltrece

En un momento, Fernanda reprochó en Puro Show a Martín: “No te portaste bien conmigo”.

Tenso y divertido coqueteo que sellaron con un tremendo chape ante cámara.

Por otra parte, Fernanda Iglesias explicó a Ciudad que Martín Bossi le falló luego de “tres meses muy intensos” de noviazgo porque “dejó de darme bola pero no me blanqueó que me quería dejar”.