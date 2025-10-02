La fama de Martín Bossi de seductor serial está repleta de rumores de romance, aunque Fernanda Iglesias es una de las pocas famosas con las que el actor admitió haber estado en pareja, y juntos revivieron su amor en Puro Show.
“No puedo hablar con Fernanda así“, planteó el humorista de entrada.
Entonces Iglesias reaccionó: “Bolú, te compré un tacho de basura y ni con eso te conquisté. (...) ¡Fue para instalarme en tu casa!”.
Más tarde, cuando le cuestionaban a Bossi que no suele mostrarse ante los medios con sus parejas, Fernanda salió en su defensa: “A mí no me ocultó”.
Y cuando Martín aseguró que está soltero, la periodista también libre lo apuró: “¿Saldrías de nuevo conmigo?“. Y él replicó: ”Sí, obvio".
Más sobre este tema
Así fue el romance de Martín Bossi y Fernanda Iglesias
Bossi e Iglesias se conocieron en Duro de Domar en 2008.
En un momento, Fernanda reprochó en Puro Show a Martín: “No te portaste bien conmigo”.
Tenso y divertido coqueteo que sellaron con un tremendo chape ante cámara.
Por otra parte, Fernanda Iglesias explicó a Ciudad que Martín Bossi le falló luego de “tres meses muy intensos” de noviazgo porque “dejó de darme bola pero no me blanqueó que me quería dejar”.