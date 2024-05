Lucía Maidana contó en All Access, streming de Telefe que comanda La Tora y Diego Poggi, que Nicolás Grosman le mandó un mensaje secreto con Facundo Chen, amigo de Martín Ku que el martes pasado dejó la casa de Gran Hermano 2023.

El integrante de los Bro le transmitió a Luchi lo que siente por ella, luego de quedar fuertemente desestabilizado al verla en el “congelados”. En ese marco, Nico le planteó a Florencia Regidor que no estaba para una relación amorosa seria con ella.

GRAN HERMANO 2023: EL MENSAJE SECRETO DE NICOLÁS GROSMAN A LUCÍA MAIDANA

Diego Poggi: -Luchi, ¡el quilombo que hiciste! Entraste en la casa y Flor y Nico, separados ayer.

La Tora: -Para mí la mejor parte fue cuando Facu le dice a Nico, “¿pero vos hablaste algunos de estos temas con Flor?”.

Lucía Maidana: -Ayer Facu me agarra en privado y me dice: “Nico me dio un mensaje para vos”.

La Tore: -¿Qué dijo?

Lucía: -Que me quería y que pensaba en mí. Pobrecito… Encima ellos hablaban en código con una palabra, que era yo, pero no la voy a decir.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.