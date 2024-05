Por decisión de la gente, el miércoles fueron eliminados de Gran Hermano 2023, Sol, la amiga de Florencia Regidor, y Mateo, el amigo de Nicolás Grosman. Y la reacción de Facundo Chen, amigo de Martín “Chino” Ku descolocó en el reality.

Cuando Santiago del Moro comunicó que Mateo tenía que abandonar la casa, Facundo quedó impactado. Minutos después de que la visita cruzara la puerta de salida, el amigo del Chino dejó fluir su desconsolado llanto, en un mano a mano con Nico.

FACUNDO, QUEBRADO POR LA ELIMINACIÓN DE MATEO EN GRAN HERMANO 2023

Emma Vich: -Ay, mi vida. Me parte el alma.

Nicolás Grosman: -¿Sabés qué fue lo más lindo de todo? Cuando los veía que se cagaban de risa (con él).

Facundo, amigo del Chino: -Amigo, no había chance. Hoy me iba a cortar el pelo… ¿Cómo puede ser que yo esté llorando más que vos? No tiene sentido.

Nicolás: -Acá las cosas se viven así, son todas fuertes...

Facundo: -No entiendo nada. Estoy perdidísimo.

Nicolás: -Acá las cosas son más intensas, todo es más trágico.

Facundo: -Amigo, mirá que me contuve… No tiene sentido. Si él se fue así, yo también me puedo ir en cualquier momento.

