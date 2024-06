A tan solo una semana de su explosivo “congelados”, Lucía Maidana volvió a entrar a la casa de Gran Hermano 2023, junto a un numeroso grupo de exparticipantes, y le hizo una divertida broma a Juliana “Furia” Scaglione.

La joven salteña aprovechó que Furia, Bautista Mascia, Nicolás Grosman, Martín Ku, Emma Vich, Virginia Demo y Darío Martínez Corti estaban aislados en el SUM ¡y le hizo la cama turca a Juliana!

“Fumé un pucho en el spot, me comí una tostada y le hice la cama turca a Furia, jajaja. Pude hacer todo”, escribió Luchi en X (ex Twitter), revelando una de las pícaras acciones que no salieron en vivo por Telefe.

¿Qué es la cama turca? Es una inofensiva broma en la que la “víctima” cae cuando va a acostarse. Por el modo en el que fueron dobladas las sábanas no puede ingresar a la cama y sus piernas se enredan.

Lo que sí salió al aire fue cuando Lucía se hizo una tostada con mermelada, para rememorar viejas épocas en la casa, y cuando fue al cuarto de los hombres y le “robó” un cigarrillo a Emma Vich. Además de su paso por el confesionario y su saludo especial a Rosina Beltrán y las SuperPoderosas.

MAURO DALESSIO ENTRÓ A GRAN HERMANO Y LE ROMPIÓ EL CORAZÓN A FURIA

A tres semanas de ser eliminado de Gran Hermano 2023, Mauro Dalessio tuvo la oportunidad de reingresar por unos minutos a la casa y no perdió la oportunidad de notificarle a Juliana “Furia” Scaglione que está soltero.

¿Cómo lo hizo? Con un contundente gesto que le rompió el corazón a la participante.

Mauro quitó de la pared de Furia sus fotos personales y la más significativa para ellos se la dejó a Emma Vich.

GRAN HERMANO: EL GESTO DE MAURO DALESSIO CON EL QUE LE AVISÓ A FURIA QUE ESTÁ SOLTERO

Darío: -Contame de nuevo de lo Mauro. ¿Vos lo viste entrar en la habitación?

Furia: -Hay una foto que tiene el corazón, que le regalé yo, y está la foto con su familia…

Darío: -¿Estaban tu cama?

Furia: -Yo las colgué en mi pared. Él las saca, se las lleva a su cuarto y la foto con su familia la pega en su cama; la otra se la deja a Emma en donde se maquilla. Si la querés tirar, te la llevás. Le dejó su corazón a Emma.

Darío: -Es demasiado.

Furia: -Sí.

