El fin de semana pasado, Florencia Regidor anunció en sus redes sociales su separación de Nicolás Grosman, a quien acusó de haberle sido infiel con Lucía Maidana, a quien no mencionó explícitamente en su descargo.

Desatado el escándalo y ante el riguroso silencio de Luchi y Nico, Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno hablaron con allegados a los protagonistas y dieron explosivos detalles de la presunta traición de Grosman a Regidor con Maidana.

“No fue en el boliche, fue en la pileta del hotel. Nicolás y Lucía chaparon en la pileta del hotel”, dijo Fefe en su programa de stream en Bondi, confirmando que entre los ex GH 2023 hubo besos.

Sin embargo, la bomba la arrojó Pepe al detallar que Nico le habría declarado su amor a Lucía y, pese a haber chapado, no habría sido correspondido.

¿Nicolás Grosman dejó a Florencia Regidor porque se enamoró de Lucía Maidana?

“Una persona cercana a Nico me habla por WhatsApp y me dice ‘lo que acaban de decir de la declaración de Nico a Lucía es verdad. Nico la agarra, le dice que la amaba y que estaba enamorado de ella y que la iba a dejar a Flor para empezar a estar con ella’”, expuso Pepe.

“Lucía le frena el carro, esto me lo cuenta una persona del entorno de Nicolás. Ella le dijo que lo quería un montón, pero que toda la situación la confundía mucho, que no sabía lo que le pasaba. Y le dijo que no estaba para nada y que no la deje a Flor”, agregó.

“Pero Nico se da vuelta y le cuenta a Flor que se le declaró a Lucía, con la intención de que Flor le diga que no seguían”, contó Pepe Ochoa, aportando nuevos y picantes detalles de la escandalosa ruptura.