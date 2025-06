Tras la gala del domingo 8 de junio, quedó pendiente la definición del próximo eliminado de Gran Hermano. Si bien Devi fue el menos votado de la placa, aún corren riesgo Eugenia Ruiz, Ulises Apóstolo y Katia “La Tana” Fenocchio.

A la hora de pasar por el confesionario para explicar por qué creen que deben seguir en el reality, La Tana sostuvo que necesita el dinero del premio para salir adelante. “Me costó mucho llegar hasta acá”, dejó en claro la participante del programa.

“Dejé todo y nunca estuve tanto tiempo lejos de mi hija. Si llegué hasta acá, quiero llegar lo más lejos posible. Además, tengo una necesidad económica: quiero darle una casa a ella porque se lo merece. Es para ella”, agregó Katia ante el público.

Foto: Instagram (@santidelmoro)

EL PROBLEMA DE SALUD QUE TUVO LA TANA DURANTE LA MADRUGADA

Al parecer, las tensiones que vivió durante la gala del domingo le jugaron una mala pasada a Katia “La Tana” Fenocchio quien, durante la madrugada del lunes, atravesó un problema de salud. Las imágenes no tardaron en circular en redes sociales.

Si bien no llegó a quedar en claro cuál fue el problema que tuvo, la participante de Gran Hermano 2024 pidió ver urgente un médico. El pedido llegó a verse en cámara pero la transmisión se cortó inmediatamente después de lo ocurrido.

Katia “La Tana” tuvo un problema de salud (Foto: Captura de Telefe)

“Necesito que me den una pastilla porque me siento muy mal. Voy a tener que llamar a un médico porque me duelen mucho los oídos, pero mal”, le dijo La Tana a uno de sus compañeros durante la madrugada.

No es la primera vez que Katia somatiza los nervios a través del cuerpo. La participante ha contado previamente que tiene problemas digestivos. A esto se suma una ola de gripe que afectó a otros varios participantes del reality.