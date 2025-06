En diciembre de 2024, Petrona Jerez ingresó a la casa de Gran Hermano y se fue pegando un portazo.

Tras ser eliminada, la señora de Tucumán tuvo la posibilidad de reingresar en la recta final del reality para ayudar a uno de los actuales participantes. Hizo dupla con Katia “La Tana” Fenocchio, pero fue expulsada por romper reglas básicas del programa.

Indignada y enojadísima, Petrona le dio una nota a Gossip y estalló en vivo contra la producción de GH y contra algunos panelistas de El Debate, como Ceferino Reato.

PETRONA SE DESPACHÓ SIN FILTROS CONTRA GRAN HERMANO

“¿Cómo sigue la vida después de Gran Hermano?”, le preguntó Pilar Smith a la ex GH, en el programa que conduce por Net TV.

Y la señora la sorprendió al aire con su enojo: “Estoy desesperada por volver a Tucumán. No quiero volver más a Buenos Aires. Hay muchas cosas turbias que debería hablarlas, pero prefiero callar”.

“Hubo cosas que pasaron en la casa que no me gustaron, muy cancelables”, enfatizó Petrona.

Y continuó: “Ceferino me mata por boludeces. Laurita Ubfal me defendió. No creo que vaya más a El Debate. Reconozco que soy calentona y que me voy de boca, pero hay muchas cosas que no comparto”.

“Sí o sí me tengo que volver a Tucumán, y desaparezco del mapa”, sentenció Petrona.

Y un panelista le preguntó si estará presente en la final de Gran Hermano, y contestó: “No, no, no... A la gente del interior le hacen creer cosas que no son. No muestran todo. Eso me revienta. Me saca de quicio”.

