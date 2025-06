A cuatro meses de ingresar a la casa de Gran Hermano, Eugenia Ruiz, una de los ochos participantes que se sumó con el reality iniciado en diciembre, entró en crisis y le advirtió al Big sus fluctuantes ganas de irse del programa.

¿El motivo más fuerte? Extraña a su hijo y siente que perdió la energía que la caracteriza.

“Tengo la necesidad fisiológica de verlo a mi hijo. No aguanto más”, le dijo Eugenia a Selva en el cuarto. Y Devi le respondió: “Pero no queda nada. Pasa rápido”.

Sumida en llanto y angustia, la señora de Santiago del Estero dijo en el confesionario: “No voy a hacer campaña para irme, pero la van a hacer los otros al verme así, tirada, sin poder agarrar fuerza… Ayer no he podido levantarme de la cama, pero me voy a rearmar. Necesito ser yo porque sino no voy a poder”.

En concordancia con su creencia, en la habitación Luz y Tato pusieron el acento en el momento vulnerable que está transitando Eugenia.

“Está al borde”, le dijo Santiago Algorta a Luz Tito, quien le respondió: “No mira”.

“Está al borde de explotar. Si pinchamos un poquito ahí...”, apuntó el uruguayo.

Del otro lado de la casa, Selva Pérez se mostró preocupada y le preguntó si fue a pedir su retiro al confesionario: “No lo hiciste, ¿no?”. “No”, le respondió Eugenia. Y la señora de Uruguay la felicitó por tomar la decisión de seguir hasta el final: “Muy bien amiga. ¡Muy bien!”.

Foto: captura de pantalla de Telefe, Gran Hermano.

QUÉ DIJO LA HERMANA DE EUGENIA DE GRAN HERMANO DE LA SITUACIÓN

Luego de ver el tape de la angustia de Eugenia, Santiago del Moro aprovechó la presencia de la hermana de Eugenia y le preguntó por el hijo de la participante.

“Mi sobrino está perfecto y bien cuidado. No mira mucho el programa, pero sabe que está ahí, que está bien y quiere que gane”, dijo la hermana de Eugenia, bancando hasta final a la santiagueña.

El lunes 9 de junio se sabrá quién se va de la casa y Eugenia es una de las tres personas que corre peligro, junto a Katia “La Tana” y Ulsies.

