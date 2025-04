La casa de Gran Hermano es una olla a presión y este martes la tensión volvió a escalar luego de que “El Supremo” anunciara una nueva sanción a Chiara Mancuso, que en las últimas horas quebrantó una vez más el protocolo de la casa-

En este caso, Gran Hermano observó que Chiara desobedeció el protocolo que prohíbe referirse a los gritos provenientes del exterior. La mediática, que ya había sido advertida previamente por la misma falta, recibió una dura sanción por parte del programa.

Todo ocurrió mientras Chiara se encontraba en la galería y escuchó gritos desde fuera de la casa. Al ingresar, no pudo evitar referirse a ellos y, con firmeza, expresó que “Iba a picarla” y que “no iba a parar”, dejando en claro su intención de eliminar a Luz Tito, motivada por una situación personal.

GRAN HERMANO SANCIONÓ NUEVAMENTE A CHIARA MANCUSO POR ROMPER UN IMPORTANTE PROTOCOLO

La razón: este lunes, el novio de Luz, Alberto “Pestañas” Murcia Pérez, expulsó a su hermano menor, Giovanni Mancuso, de la casa tras obtener un beneficio personal que encontró en una de las 17 cajas que dejó allí Coty Romero.

La producción del programa no tardó en actuar. A través de un comunicado oficial, Gran Hermano reiteró la importancia de no dar relevancia a lo que se escucha desde el exterior. “Es para ahuyentar fantasmas que impuse la regla de no hablar sobre ellos”, señaló “El Supremo”.

De esta manera, Chiara fue automáticamente nominada y pasó a formar parte de la placa de la semana 22 de competencia. De igual manera no podrá ser salvada por el jugador que obtenga el liderazgo, complicando seriamente su continuidad en el juego.

A pesar de la sanción, Chiara agradeció el comunicado y luego caminó hacia el teléfono rojo, posiblemente esperando que el azar le ofreciera una segunda oportunidad. Sin embargo, se trató de un gesto simbólico, ya que no estaba previsto que el teléfono sonara.

GRAN HERMANO: “EL PESTAÑAS” RECIBIÓ UN BENEFICIO PARA ELIMINAR A UN FAMILIAR Y LE JURARON “VENGANZA”

Esta semana, los familiares de Gran Hermano continuarán compitiendo con miras a ganar el premio mayor de dos viajes a Brasil con todo pago y por eso la producción organizó una edición especial de “Congelados” que trajo grandes sorpresas y tensiones.

Una participante disfrazada de “leoparda” ingresó al reality con 17 cajas repartidas por toda la casa. La consigna era clara: quien encontrara el sobre que dijera “premio” tendría la posibilidad de eliminar a un familiar o amigo invitado.

Tras ser “descongelados”, los participantes y sus allegados corrieron a toda velocidad para asegurarse una caja y comenzaron a abrirlas una a una. Chiara Mancuso no ganó el premio mayor, aunque sí se llevó un atado de cigarrillos, mientras que Gabriela Gianatassio también obtuvo un paquete de “puchos”.

Foto: captura de pantalla de Telefe, Gran Hermano.

El gran beneficiado de la jornada fue Alberto “Pestañas” Murcia Pérez, el novio de Luz Tito, quien fue convocado inmediatamente al confesionario para recibir instrucciones. Allí, Santiago del Moro le explicó que debía eliminar a uno de los familiares, y el joven anunció que iba a expulsar a Giovanni Mancuso, el hermano de Chiara.