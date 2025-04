El 10 de febrero entraron 12 nuevos participantes a la casa de Gran Hermano 2024-2025. Desde la fecha, Eugenia Ruiz y Gabriela Gianatassio están en pie de guerra.

La joven de Brasil se alió con Lourdes Ciccrone y Katia “La Tana” Fenocchio para desestabilizar e intentar sacar del reality a la santiagueña, quien a paso firme se convirtió en una de las jugadoras más fuertes del programa.

“Cuando llegó mi hermano, Eugenia me abrazó y me dijo que dejemos de pelear. Pero esa mujer me busca para pelear todo el día. Me está volviendo loca”, le dijo Gabriela al Big en el confesionario.

Al verla salir y sospechando de su descargo, Eugenia le tiró explosivas indirectas a Gianatassio en una charla con Lucía “Luchi” Patrone en la antesala del baño.

Eugenia: -Cagona, mala leche y ladrona. Pero es fácil hacerse la capanga cuando tenés quién te avale... ¿O vos te la bancás sola, como yo?

Luchi: -Todo me lo banco. Y lo sabés.

Eugenia: -Y esa amistad que tiene ahora, que se han defenestrado mutuamente.

Luchi: -Me sorprende que no sea viva y pienses que eso es una amistad. Me sorprende.

Eugenia: -Obvio que no es una amistad.

GABRIELA, LOURDES Y LA TANA NO QUIEREN QUE EUGENIA SIGA EN GRAN HERMANO: LOS MOTIVOS

Gabriela: -No le quiero dar el gusto de pelear con ella.

Lourdes: -Espero que la gente lo vea, porque también es una garca de mierda.

Gabriela: -Mal...

Lourdes: -Me molesta pelearme y que quede bien parada porque la gente no lo ve. Es una hdp.

Gabriela: -Es una hdp y la gente no lo ve. Ella me busca para pelear. Se hace la víctima.

La Tana: -Hacerse la víctima garpa. Cuando ayer vino y dijo “son malditos”, se hacía la que lloraba. Yo se lo voy a decir: “No te hagás la víctima porque después vos te metés con cosas personales y a vos te jode cuando te hacen lo mismo. Cerrá el ort o bancatelá”.

Gabriela: -Nosotros tenemos que hacer lo mismo que hace ella, irritarla, molestarla. No la banco.

