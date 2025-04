A casi cinco meses del comienzo de Gran Hermano 2024-2025, lo participantes recibieron la visita de sus seres queridos y Santiago “Tato” Algorta habló con total honestidad sobre los contradictorios sentimientos que le genera ver a Luz Tito con su novio, Pestañas.

El jugador de Uruguay le contó a su amigo Augusto que le cuesta ver a su compañera como una amiga más y asumió que le da celos verla en situaciones amorosas y cómplices con su pareja.

QUÉ SIENTE TATO AL VERLA A LUZ CON SU NOVIO EN GRAN HERMANO

Augusto: -¿Cómo te impacta que Luz esté ahí con Pestañas? ¿Te molesta?

Tato: -¿Te soy sincero, sincero, sincero?

Augusto: -Sí.

Tato: -Uy, ¡qué difícil amigo! No estoy incómodo, pero me pasan dos cosas. La primera es que, por momentos, me dan ganas de estar yo ahí. Es fuerte lo que estoy diciendo.

Augusto: -Okey...

Tato: -Y dos, también me hace bien verla bien a ella. Contenta y feliz.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.