Esta semana, los participantes de Gran Hermano recibieron la visita de sus seres queridos. Luz Tito se reencontró con su novio Alberto, apodado Pestañas, a quien no veía personalmente hace seis meses.

El joven vive en España y cuando la jujeña ingresó al reality estaba en su país. De nuevo juntos, los fans de GH reaccionaron con asombro en redes sociales al ver diversos clips de la pareja, manteniendo distancia física e intercambiando discretas de mostraciones de amor.

En ese contexto, les llamó la atención que Pestañas se haya negado a dormir con Luz, cuando ella se puso fogosa en la cama.

POR QUÉ PESTAÑAS RECHAZÓ A LUZ EN GRAN HERMANO

Luz: -Gran Hermano te quiero decir algo, yo voy a dormir acá con el Pestañas, pero no grites para pedir el consentimiento. Voy a dormir acá.

Pestañas: -No, no. Acá no.

Luz: -Dormité así, encima de mí.

Pestañas: -No, no.

Luz: -¡Qué malo que sos!

Pestañas no solo rechazó a Luz, sino que le dejó en claro que no tiene la intención de tener sexo con ella adentro de la casa más famosa del país.

“Ella me tuvo respeto acá y yo se lo tuve afuera también. O sea que llevo seis meses sin nada”, había dicho el español en una actividad en Gran Hermano y, al parecer, esperará a que Luz salga del reality para volver a tener sexo con ella.

