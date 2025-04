Alberto, más conocido como Pestañas, ingresó a la casa de Gran Hermano 2024-2025 para compartir unos días de juego con su novia, Luz Tito.

Seguro de sí mismo y de la relación que tiene con la jujeña, el joven español explicó por qué plantearon tener un noviazgo abierto cuando Luz entro al reality y respondió si sintió celos de Santiago “Tato” Algorta, el uruguayo que hizo público su interés amoroso por su compañera.

LUZ Y PESTAÑAS HABLARON A FONDO DE SU NOVIAZGO EN GRAN HERMANO

Pestañas: -Sé que muchos piensan que sí, pero nunca he tenido celos de nada ni de nadie. Siempre he confiado mucho en Luz, y en mí, en lo que tenemos.

Luz: -Cuando yo entro (a Gran Hermano) él estaba en España. Me estaba viendo desde afuera. Pero en el caso de que yo quisiera estar con alguien acá, más para cuidar la relación y a él, pusimos un pacto. “¿Qué onda nosotros?”.

Pestañas: -Tuvimos la relación abierta porque cuando estuvimos en Irlanda era cerrada. Pero cuando ella se vino a Argentina no sabíamos qué iba a pasar con la relación... Tener una relación a distancia, cerrada, no me parecía. Somos jóvenes. Y yo diferencio muy bien lo que es el sexo y el amor. El amor es lo que siento con la persona con la que quiero compartir. Y el sexo es algo puntual que puedes tener una noche.

Luz: -Respondiendo puntualmente lo de los celos, por la relación que tenemos, no, acá no hay celos.

Pestañas: -No. Mientras estuvimos a distancia, con la relación abierta, no nos contábamos nada. “¿Qué hiciste anoche? Estuve con uno. Estuve con una”. No tiene ningún sentido.

Luz: -Eso era por respeto y para cuidarnos.

Pestañas: -Cuando ella entró acá yo le dije que la relación era abierta, pero no pude. No quería sufrir. Ella tuvo respeto acá y yo se lo tuve afuera también. O sea que llevo seis meses sin....

