A pocas horas de que su novio Alberto (Pestañas) ingresara a la casa de Gran Hermano, Luz Tito le habló de su relación con Santiago “Tato” Algorta, participante que hizo público que gusta de ella.

¿El contexto? La joven de Jujuy utilizó la sala de stream para contar una picante charla que tuvo con Selva Pérez, en la que la señora de Uruguay la juzgó por su vínculo estrecho con Tato, y lo hizo delante de Pestañas, de Tato y de su amigo Augusto, y de Luchi y de su mamá, Melina.

GRAN HERMANO: LA INCÓMODA CHARLA DE LUZ CON PESTAÑAS SOBRE SU RELACIÓN CON TATO

“Selva lo dijo delante de todos y él (Tato) no sabía qué hacer. Decíamos ‘¿se encarga de eso la gente que ve o nosotros tenemos que poner un alto?’”, comenzó diciendo Luz, bajo la atenta mirada de Pestañas y Tato.

Y continuó desglosando la tensa conversación que tuvo con la señora de Uruguay: “Yo la agarré a Selva. Le dije que no me joda más con Santiago porque tengo a mi pareja afuera. Y ella me empezó a decir: ‘Yo voy a hacer lo que quiero. Tengo mi manera de jugar. Si vos no cuidás a tu novio, porque siempre están juntos…’”.

“Estando acá te empezás a hacer la cabeza. A pensar: ‘Qué se está mostrando afuera’. Porque ella vino de afuera. Nosotros estamos juntos desde el 2 de diciembre, capaz que nos quieren dejar solos para debilitarnos”, continuó Luz.

Y concluyó: “Ella siguió jodiendo hasta que un día me vino a pedir perdón con los ojos llorosos”.

En ese marco, Pestañas expresó: “Me sorprende que una mujer (grande) le vaya a una chica de 21 años. Ya sé que son amigos. A lo mejor, afuera, pueden mostrar lo que sea. Pero hacer ese tipo de comentarios… Me parece muy desubicado decirle: ‘Calienta braguetas’”.

Sin inmutarse y cebándole mates con camaradería al novio de Luz, Tato se limitó a decir: “A mí me dijo: ‘Si vos estás tranquilo, no te tiene que preocupar nada’”.

