A pocas horas del ingreso de Jaime y Bartolo, los perritos de Juan Pablo De Vigili, a la casa de Gran Hermano, el participante fue al confesionario, preocupados por una atípica reacción física que tuvieron sus mascotas.

En el trayecto al confesionario, Devi se encontró con Augusto, el amigo de Uruguay de Santiago “Tato” Algorta, y le contó su preocupación, en medio de la inmensa felicidad que le generó tener a sus perritos y a su hermana de visita en la casa.

Foto: captura de pantalla de Telefe, Gran Hermano.

QUÉ LES PASÓ A LOS PERRITOS DE DEVI TRAS SU INGRESO A GRAN HERMANO

Devi: -Mis perros están muy brotados, de alergia…

Augusto: -¿Se quedan? ¿Esto ya les pasó? ¿Les pasás alguna cremita?

Devi: -No, no les pasó. Por ahí darles algún inyectable…

Augusto: -¿Pero ya les pasó?

Devi: -No, no les pasaba. Yo les daba comida natural y les hacía re bien. Pero ahora no sé por qué están así.