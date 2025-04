A poco más de una semana de la eliminación de Martina Pereyra de Gran Hermano, tras cuatro meses de aislamiento, la joven expresó en un stream que no tiene ganas de ir a LAM y Ángel de Brito la “atendió” en vivo.

“Cata se fue de GH. El miércoles viene a LAM. Vamos a estar charlando con ella”, dijo el conductor de Ángel responde, en Bondi Live.

Acto seguido, disparó contra la ex GH de La Plata: “Ah, y la otra boluda, la que se fue última, que dice ‘yo no voy a ir a LAM’. No te invitamos, querida. Nunca nadie te invitó”.

A sabiendas de que todos los exparticipantes del reality pasaron por LAM, Dalma Maradona lanzó un comentario a favor de Martina: “Pero pensó que capaz tenía que ir sí o sí”.

Picantísimo, De Brito le respondió: “No. Yo prefiero que no. Que no se preocupe. No tenemos nada de qué hablar si era un embole. Lo único que queríamos saber era lo de la abuela y ella no quiere. La entiendo obviamente, pero era el único tema”.

QUÉ HABÍA DICHO MARTINA DE GRAN HERMANO DE LAM

Pocos días atrás, Martina Pereyra de Gran Hermano 2024-2025 explicó por qué no irá a LAM, el programa que conduce Ángel de Brito, como hicieron cada uno de los ex jugadores del reality.

“¿Por qué no vas a LAM?”, le preguntó Laura Ubfal a Martina, una de las participantes más sensibles y con menos hate de esta edición de Gran Hermano.

Sin ánimo de profundizar en el doloroso motivo, la joven de La Plata se limitó a responder en el stream de República Z: “No sé si voy a ir. Por ahora creo que no voy a ir. Se había armado quilombo con el tema mi abuela y no quiero hablar”.

En LAM juzgaron con dureza la decisión de la familia de Martina de no informarle que su abuela había muerto. Pereyra se enteró del doloroso suceso dos meses después, cuando fue eliminada del reality y el duelo por la pérdida aún está en carne viva para ella.

