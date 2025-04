Los pensamientos o los sentimientos le jugaron una mala pasada a Luz Tito en Gran Hermano.

La participante le estaba pidiendo a su novio, Alberto (Pestañas), que se meta en su cama y se confundió el nombre. ¡Y no dijo cualquier nombre!

“Vení. Dale”, le pidió Luz a Pestaña con un tono de voz sexy, mientras él la escuchaba sin la más mínima intención de ir a su cama.

“Te estoy esperando”, insistió ella, beboteándolo, hasta que se le escapó el nombre de Santiago “Tato” Algorta, participante de Gran Hermano con el que tiene una relación súper cómplice en el reality.

“Dale, Santi”, expresó la jujeña, y se agarró la cabeza en el acto. Descolocado, Pestañas también se tapó la cara y se rió con incomodidad. “Ay, perdón. Dale amor, vení. Ay, Dios mío”, concluyó Luz, en el tape que se viralizó en redes.

Foto: captura de pantalla de Telefe, Gran Hermano.

LA REACCIÓN EN VIVO DE CATALINA GOROSTIDI Y LA TORA AL VER EL ACTO FALLID DE LUZ

Catalina Gorostidi, la última eliminada de Gran Hermano, fue al stream de Telefe y reaccionó al incómodo momento en vivo con La Tora.

“¡No! No, no, no. Pobre. Es un montón”, dijo Catalina. Y La Tora, más picante, expresó: “Bueno, que se cague. Qué se hace desear”.

Foto: captura de pantalla de Telefe, Gran Hermano.

