Luego de la eliminación de Juan Pablo De Vigili, Santiago del Moro anunció que placa final de Gran Hermano está compuesta por: Selva, Ulises, Luz, Tato y Eugenia. Falta muy poco para conocer al ganador y Gastón Trezeguet ya anticipó quién será para él el que se lleve la gloria.

Durante la emisión del streaming “Se picó”, el participante de la primera edición de Gran Hermano y panelista del debate relató cuáles serán los próximos movimientos del reality y quién será para él el gran ganador de esta edición.

Cabe recordar que la gran final se llevará a cabo el próximo martes 24 de junio. “Quedan cinco adentro de la casa, ¿no? Bueno, voy a decir de acá hasta el final y después los quiero escuchar a ustedes”, empezó Gastón Trezeguet.

Los últimos cinco jugadores de Gran Hermano 2025 (Captura: Telefe)

GASTÓN TREZEGUET ADELANTÓ EL GANADOR DE GRAN HERMANO

“Lo primero que va a pasar es que mañana se va Selva y quedan cuatro”, adelantó Gastón Trezeguet, muy seguro. “La cuarta, lamentablemente y contra todos, contra todos los pronósticos, es Eugenia”, siguió diciendo el productor.

“Aunque no me guste, se va Eugenia y quedan en la final del martes Luz, Tato y Ulises”, predijo el conductor de “Se Picó”. A partir de ese momento, cambias las reglas y el voto del público comienza a ser positivo.

(Captura: Se Picó)

Para Gastón Trezeguet el juego se definirá de la siguiente manera: “El que se va tercero es Tatín. Y quedan en la final Ulises y Luz. ¡Y lo gana Luz! ¡Mirá como te cago el otoño!“. Luego, explicó el motivo por el cual cree que esto pasará.

“Tatito y Lucecita son del mismo grupito tridentoso que cuando llega el fandom de un grupo después tenés que elegir, mi amor. No les gusta esta verdad a los Tatines. No les gusta la verdad de que van a dividir votos. No les gusta a ellos pensar que solo gana uno de los dos”, cerró el productor y especialista en Gran Hermano.