Con el debut de Gran Hermano Generación Dorada, previsto para el lunes 23 de febrero por la pantalla de Telefe, varios exparticipantes comenzaron a rememorar su paso por la casa más famosa del país. En ese contexto, Eugenia Ruiz estuvo invitada a A la Barbarossa, donde sorprendió con un fuerte recuerdo de la convivencia.

Durante la charla, Eugenia sostuvo que quien logra adueñarse de la cocina dentro del reality “llega lejos”, y destacó el rol de Selva en su edición. “Nosotros comimos espectacular gracias a Selva, que cocinaba rico”, aseguró.

Captura de Telefe, A la Barbarossa.

El asqueroso recuerdo de Eugenia Ruíz de Gran Hermano 2025

Sin embargo, rápidamente apuntó contra otra excompañera y no se guardó nada. “Sandra no solo cocinaba feo, le ponía condimento humano”, disparó sin filtros, y detalló la desagradable escena: “Horneaba, se sacaba los mocos y después seguía cocinando”.

El relato generó impacto en el estudio y sumó un comentario aún más picante de Eliana Guercio, quien recordó otra actitud polémica: “También limpiaba la ojota con el repasador y después lo usaba”.