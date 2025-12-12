Sandra Priore, una de las figuras más queridas de la última edición de Gran Hermano, volvió a captar la atención en redes sociales con una producción que sorprendió a sus seguidores.

Desde que dejó la casa, la pescadora se consolidó como influencer y su comunidad creció al ritmo de cada una de sus publicaciones, especialmente aquellas donde combina su carisma con su estilo personal. Esta vez, fue su look veraniego el que arrasó entre sus fans.

Con la llegada de los días de calor, Sandra anticipó la temporada y compartió una foto en bikini animal print con bordes fucsia, una elección audaz que dejó boquiabiertos a miles de usuarios.

La exjugadora siempre se mostró auténtica en sus redes, pero esta postal elevó aún más la apuesta y generó un aluvión de comentarios destacando su sensualidad y su cambio de actitud desde su salida del reality.

Sandra Priore, la pescadora de Gran Hermano, impactó con una bikini animal print hot | Créditos: Instagram @sandraprioregh

EL MENSAJE DE SANDRA DE GRAN HERMANO

“No vivo para gustar, vivo para sentirme viva. La mujer que fui ya no está: la de ahora no pide permiso”, escribió junto a la imagen que rápidamente se volvió viral. Lejos de la tímida participante que conoció el público al comienzo del programa, Sandra hoy se muestra segura, empoderada y decidida a disfrutar de cada etapa.

Foto: captura de pantalla de Telefe, Gran Hermano.

En otra frase que acompañó la publicación, reafirmó ese espíritu contundente que la caracteriza: “No busco brillar. Yo prendo fuego. Auténtica, real y siempre de frente. Lo que es para mí, me encuentra. Lo que no, lo dejo atrás”. Sus palabras generaron identificación entre muchos seguidores que celebraron su mensaje de fortaleza y renovación personal.