Con el regreso de Gran Hermano Generación Dorada a la pantalla de Telefe, el foco no solo está puesto en los participantes del reality. El equipo de analistas también volvió a escena y una de las figuras que más comentarios genera es Sol Pérez, quien se consolidó como una de las panelistas más destacadas del programa.

Dueña de un estilo propio y muy activa en redes sociales, la abogada suele compartir con sus seguidores tanto sus opiniones sobre el reality como los looks que elige para cada gala. En una de sus últimas publicaciones, sin embargo, sorprendió al mostrar una faceta más personal y revelar cuál es la parte de su cuerpo que menos le gusta.

EL LOOK DE SOL PÉREZ QUE LLAMÓ LA ATENCIÓN EN GRAN HERMANO

La confesión surgió a partir de un video que Sol Pérez compartió en sus redes sociales antes de una nueva gala del reality. Allí se la vio luciendo un conjunto negro de estilo moderno y sofisticado que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

El outfit estaba compuesto por un top asimétrico y holgado, que dejaba la espalda al descubierto y caía en el frente con un elegante efecto drapeado. La prenda se combinaba con un pantalón ajustado al cuerpo, resaltando su figura y aportando un aire contemporáneo al look.

Sol Pérez mostró el atributo físico que menos le gusta de su cuerpo: “La foto lo ameritaba”. Crédito: Instagram

Para completar el estilismo, la panelista eligió una pulsera plateada, el cabello largo y suelto y un maquillaje glam que destacó sus rasgos. Junto al clip, escribió con humor: “Por acá lista para una nueva gala. Con esta espalda no puedo decir que no entreno”, en referencia a su intensa rutina de actividad física.

LA CONFESIÓN DE SOL PÉREZ QUE SORPRENDIÓ A SUS SEGUIDORES

Pero el momento que más repercusión generó llegó después. En sus historias de Instagram, Sol Pérez compartió una foto de espaldas y decidió hablar con total sinceridad sobre una de sus inseguridades.

“Nunca muestro mi espalda porque es una de las cosas que menos me gusta, pero esta captura lo amerita”, escribió la analista de Gran Hermano Generación Dorada.

La confesión sorprendió a muchos de sus seguidores, ya que la panelista suele mostrarse muy segura frente a cámara y en redes.