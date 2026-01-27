Sol Pérez volvió a emocionar a sus seguidores con un momento inolvidable de su vida personal. A través de una historia que compartió en su cuenta de Instagram, la influencer y conductora mostró a su hijo dando sus primeros pasos a tan solo 9 meses, una escena que rápidamente enterneció a sus fans.

En el video se puede ver al pequeño caminando con pequeños pasos sobre el césped, mientras Sol se agacha frente a él con los brazos extendidos, alentándolo con una sonrisa llena de orgullo y emoción.

La escena transcurre al aire libre, en un entorno verde y tranquilo, y refleja la conexión especial entre madre e hijo.

Sol Pérez acompañó a su hijo Marco en sus primeros pasos (Foto: Instagram/@lasobrideperez)

Para acompañar las imágenes, Sol Pérez escribió una frase breve pero significativa: “Lo verdaderamente importante”, junto a emojis de amor, dejando en claro que atraviesa uno de los momentos más felices de su vida.

ASÍ FUE EL BAUTISMO DE MARCO, EL HIJO DE SOL PÉREZ Y GUIDO MAZZONI: LA ÍNTIMA CELEBRACIÓN

Sol Pérez y Guido Mazzoni bautizaron a su pequeño hijo, Marco, en una ceremonia íntima y cargada de ternura. El evento se realizó al aire libre, en un ambiente relajado y familiar. Tanto la abogada como su pareja y su bebé lucieron looks en tonos neutros y pasteles, ideales para la ocasión.

Así fueron los souvenirs del bautismo de Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni | Créditos: Instagram @lasobrideperez

Entre los invitados estuvieron figuras muy cercanas a la pareja, como Josefina “La China” Ansa y su pareja diego Mendoza, quienes asistieron junto a sus hijos, los pequeños India y Rafael. También dijeron presente Eva Bargiela y Gianluca Simeone, que llegaron con su bebé Faustino, sumando más ternura a la jornada.

